РФ нанесла удары по Запорожской области ракетами С-300: в одном из сел поврежден дом культуры

В ночь на 18 ноября российские оккупанты нанесли удары по Запорожской области с С-300.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры", — отметил он.

По предварительным данным, люди не пострадали, добавил Старух.

Стоит отметить, что в ночь на 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности, россияне разбомбили жилой дом в Вольнянске, под завалами которого оказались люди. Из-под завалов жилого дома, в который попала российская ракета, извлечены тела 9 погибших людей.

Напомним, 17 ноября РФ в очередной раз совершила новую массированную атаку по Украине. В общей сложности враг выпустил 18 крылатых ракет и пять беспилотников. Некоторые из ракет, к сожалению, попали в инфраструктурные объекты в Днепре, Одесской и Харьковской областях. В частности, в Днепре враг попал в "Южмаш". Там также были ранены 23 человека, среди которых пятнадцатилетняя девушка, и повреждены сотни квартир.

Премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя атаку РФ, подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

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