"Сейчас в 100 раз больше разрушений, чем за 8 лет на Донбассе": Зеленский сказал о последствиях нападения РФ на Украину

"Сейчас в 100 раз больше разрушений, чем за 8 лет на Донбассе": Зеленский сказал о последствиях нападения РФ на Украину

Зеленский рассказал о беспрецедентных разрушениях, нанесенных Россией.

Украине, на которую 24 февраля цинично напала российская армия, оккупанты уже нанесли в 100 раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет войны. Захватчики бомбят гражданские дома и инфраструктуру, пускают ракеты, убивают детей — по последним данным, от рук россиян в Украине убито 103 ребенка.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении 16 марта.

По словам президента, больше всего пострадали территории Донбасса, приграничных областей на российском направлении, "те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили как о месте жительства особо близких для России людей".

"Минувшей ночью российские войска продолжили обстрелы украинской территории, наших мирных городов, наших граждан. Харьков и область, они бомбили побережье Одесской области, нанесли ракетные удары по Киеву, били по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на это утро 103 ребенка убиты. Российские войска сейчас нанесли Украине в 100 раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет войны. Пострадали больше всего территории Донбасса, приграничных областей на российском направлении, Киевская область и юг. Пострадали больше всего те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили, как о месте жительства особенно близких для России людей. Наверное, нет такого неядерного оружия, которое оккупанты еще не применили бы против наших мирных людей. Вот такая близость, вот такая дружба, вот такой, как говорили в Москве, разобщенный народ", — сказал президент.

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