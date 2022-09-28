"РФ напала на Украину. Мы не слепы!": на митинге российские женщины заставили сбежать чиновника

После семи месяцев войны в Украине женщины из Северо-Кавказского округа Российской Федерации прозрели, когда их мужей начали принудительно забирать на войну.

В Кабардино-Балкарии во время митинга против мобилизации женщины заставили сбежать местного чиновника после дискуссии, что Россия напала на Украину. Чиновнику нечего было сказать в ответ.

Видео с акции протеста опубликовало Радио Свобода.

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"Весь мир не мешает, а РФ должна влезть везде. Россия - одно из крупных ядерных государств - боится, что нападет Украина. Россия напала на Украину. Мы не слепы! Россия находится на чужой территории", – заявили женщины представителю власти.

Чиновник не знал, как оправдываться, и решил покинуть митинг, сказав: "Я не хочу участвовать в таком диалоге".

Также на проходящем уже несколько дней митинге в Дагестане российские женщины скандируют: "Нет войне!".

Напомним, в Москве призывник избил полицейского, пытавшегося вручить ему повестку.

Мобилизация и военное положение в России: как призыв рашистов повлияет на линию фронта | Снеригев

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