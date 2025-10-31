ТСН в социальных сетях

РФ наращивает производство оружия: Зеленский раскрыл масштабы

Российская оборонная индустрия существенно увеличивает темпы производства вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия продолжает наращивать производство оружия и увеличивает интенсивность ударов против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы видим от Службы безопасности, от внешней разведки, где они хотят увеличиться, и мы должны работать, чтобы у них не получалось, и они не могут. Они хотят увеличивать БпЛА, ФПВ и другие. Они желают увеличивать кадры. Мы не видим увеличения, уже сейчас не видим возможности. Не только из-за денег, а из-за санкций. В общей сложности 122 и 152, то есть артиллерия плюс минометы, они хотят выйти на цифру в 8 миллионов», — уточнил президент.

Ранее эксперты предупредили об угрозе более масштабных ударов России по Украине — в РФ активно увеличивают производство ракет и дронов.

Также известно, что Россия массово закупает оружие, технику и боеприпасы у Северной Кореи, Ирана и Китая.

