РФ наращивает ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта – "Атеш" (фото)

В частности, в районе военного аэродрома "Гвардейское" партизаны обнаружили множество пусковых установок С-400 и РЛС.

Российские войска перебросили в оккупированный Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов. Тем самым враг обнажил другие участки фронта.

Об этом сообщило движение "Атеш".

Агенты движения провели разведку военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который враг активно использует для базирования авиации и логистики. В районе аэродрома было зафиксировано значительное увеличение систем ПВО. Партизаны обнаружили там множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

Также читайте В российском Воронеже ночью гремели взрывы

Как отметили в "Атеш", этот аэродром играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и поставках для российских войск на юге Украины.

"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым обнажив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", – говорится в заявлении движения.

Там добавили, что всю собранную информацию передали Силам обороны Украины.

Российская система ПВО в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская система ПВО в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская система ПВО в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская система ПВО в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская система ПВО в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская система ПВО в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, ранее в "Атеш" информировали, что в Крыму оккупанты пытаются построить защитные сооружения для своих военных самолетов на аэродроме возле Сак.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.