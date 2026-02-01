РФ наращивает войска и продвигается в сторону лесов под Сумами — что это значит для обороны

Российские военные / © Associated Press

Российская армия в последние месяцы системно усиливает свое присутствие в приграничных районах Сумской области.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на информацию собеседника в разведке одной из украинских бригад, которая с начала Курской операции работает на этом направлении, наращивание личного состава и ресурсов происходит по меньшей мере с осени 2025 года.

Одним из ключевых направлений остается участок между населенными пунктами Алексеевка, Яблоновка и Юнаковка, который находится под контролем российских сил. Из этого района оккупанты развивают продвижение сразу несколькими линиями в сторону Хотини, Писаревки и Новой Сечи. По словам источника, эти маршруты используются для постепенного расширения зоны влияния и давления на украинские позиции.

Еще одним направлением активности, хотя и менее публичным, называют район Мирополья. Там также фиксируют движение и перегруппировку русских подразделений.

Военные объясняют, что особую угрозу представляет стремление россиян сместить зону боевых действий в лесистую местность к северо-западу от Сум. Если сражения с открытой равнинной территории переместятся в густые леса с оврагами и сложным рельефом, это может осложнить ведение обороны, наблюдение и логистику.

По оценке собеседника, именно поэтому ситуация на этом отрезке фронта требует постоянного внимания, ведь изменение ландшафта боевых действий оказывает непосредственное влияние на тактику сторон.

Напомним, ситуация в приграничных районах Сумской области резко обострилась.

Ранее сообщалось, что российские подразделения зашли непосредственно в село Грабовское Краснопольской громады, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины.