РФ наращивает войска и продвигается в сторону лесов под Сумами — что это значит для обороны
Российские войска с осени 2025 года постепенно увеличивают свою группировку на Сумском направлении и смещают активность в сторону большого лесного массива к северо-западу от Сум.
Российская армия в последние месяцы системно усиливает свое присутствие в приграничных районах Сумской области.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на информацию собеседника в разведке одной из украинских бригад, которая с начала Курской операции работает на этом направлении, наращивание личного состава и ресурсов происходит по меньшей мере с осени 2025 года.
Одним из ключевых направлений остается участок между населенными пунктами Алексеевка, Яблоновка и Юнаковка, который находится под контролем российских сил. Из этого района оккупанты развивают продвижение сразу несколькими линиями в сторону Хотини, Писаревки и Новой Сечи. По словам источника, эти маршруты используются для постепенного расширения зоны влияния и давления на украинские позиции.
Еще одним направлением активности, хотя и менее публичным, называют район Мирополья. Там также фиксируют движение и перегруппировку русских подразделений.
Военные объясняют, что особую угрозу представляет стремление россиян сместить зону боевых действий в лесистую местность к северо-западу от Сум. Если сражения с открытой равнинной территории переместятся в густые леса с оврагами и сложным рельефом, это может осложнить ведение обороны, наблюдение и логистику.
По оценке собеседника, именно поэтому ситуация на этом отрезке фронта требует постоянного внимания, ведь изменение ландшафта боевых действий оказывает непосредственное влияние на тактику сторон.
Напомним, ситуация в приграничных районах Сумской области резко обострилась.
Ранее сообщалось, что российские подразделения зашли непосредственно в село Грабовское Краснопольской громады, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины.