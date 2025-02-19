РФ нарастила производственные возможности "Шахедов" и накапливает ракеты: в чем опасность

Этот месяц может быть рекордным по использованию россиянами "Шахедов".

Агрессор Россия нарастила свои производственные возможности в производстве беспилотников "Шахед". Кроме того, РФ скапливает ракеты.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии и военный эксперт Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы — Украина".

Он отметил, что украинские удары по НПЗ на территории РФ, атаки на нефтеперекачивающие станции имеют последствия для российской экономики. К примеру, разрушается оборудование, которое дает ракетное горючее или производит авиационный газ. Конечно, ситуация не изменилась кардинально, отмечает Братчук, но становится все более ощутимой для Москвы.

"Здесь уже задача наших Сил обороны, всех соприкасающихся структур, соответственно, — и Службы безопасности, и Главного управления разведки и Сил беспилотных систем. Всех соприкасающихся структур, работающих обычно над тем, чтобы наносить поражение именно по таким объектам, которые массово изготавливают сами "Шахеды", или так называемые "обманки", которые помогают врагу.

По его словам, февраль станет рекордным месяцем по использованию врагом "Шахедов" и беспилотников.

Напомним, недавно россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами". Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами. Ранее в российской армии начали применять 8-канальные дроны, вместо 4-канальных, чтобы было труднее их сбить.

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