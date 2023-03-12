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РФ нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море: сводка от ВМС ВСУ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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РФ нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море: сводка от ВМС ВСУ

Фото: Straits Sights

Продолжается отключение системы AIS на гражданских судах в акватории Азовского моря.

По состоянию на 12 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей.

Об этом сообщает командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

По информации украинских военных, в Азовском море сейчас стоит один вражеский корабль.

В Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

За сутки, как сообщают ВМС ВС Украины, в интересах РФ, проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

  • до Азовского моря – 2 судна
  • к Черному морю – 9 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), осуществляя отключение системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

В Украине продолжается высокая угроза ракетных ударов РФ.

11 марта враг совершил нападение на территории двух общин Сумской области. Там зафиксировано 11 ракетных ударов и 7 пулеметных "очередей".

Тем временем в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района. По словам, главы Харьковской ОВА, это направление является самым горячим в регионе.

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Дата публикации
Просмотры
337
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