РФ настаивает на капитуляции Украины, отбрасывая "заморозку" линии фронта — ISW

Российские чиновники демонстрируют стремление захватить еще большее территории в Украине и не желают участвовать в справедливых переговорах.

Россия демонстрирует готовность к эскалации войны против Украины, заявляя о нежелании "замораживать" линию фронта или идти на компромиссы. Москва настаивает на бескомпромиссной капитуляции Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кремль якобы готов к переговорам, в то же время категорически отбросив любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон. Нарышкин сказал, что единственный способ достичь мира – это "устранение" причин, которые "заставили" РФ начать полномасштабную войну.

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"Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые находятся под украинским контролем", – говорится в сообщении ISW.

Российские чиновники продолжают демонстрировать стремление захватить больше территории в Украине, чем сейчас, и не желают принимать компромиссы или участвовать в справедливых переговорах, независимо от того, кто был бы посредником в них.

По прогнозам аналитиков, командование РФ может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области. Этот регион не входит в незаконно аннексированные территории, однако его захват может поддержать давнюю цель врага – полную оккупацию Донецкой области.

Напомним, 18 ноября спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для его государства неприемлема "заморозка" войны в Украине по линии фронта, как это предлагает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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