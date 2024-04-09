РФ наступает на Часов Яр тактикой двойного удара: в Bild объяснили суть

Эту тактику захватчики применяли в боях за Авдеевку, Бахмуту, Новомихайловку.

Россия проводит наступление своих войск на Часов Яр в Донецкой области тактикой двойного удара, которая ранее оказывалась успешной.

Такую оценку дал эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Репке изучил маневры российских вооруженных сил под Часовом Яром за последние 10 дней (изображены на карте). По словам эксперта, Россия и раньше применяла тактику двойного удара во время захвата украинских городов и сел.

Эта тактика состоит в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

"В битве за Часов Яр российские войска вторжения пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.п.) тактику двойного удара: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока", — пояснил эксперт по анализу открытых данных.

Карта с маневрами российских войск под Часовым Яром за последние 10 дней/Фото: Bild

Напомним, как сообщил 8 апреля командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, оккупанты штурмуют Богдановку и Ивановское, пытаясь взять пригород Часова Яра в оперативное окружение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Захват" Часова Яра! На штурм выходит бронетехника! Какая ситуация на самом деле в городе и поблизости?

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