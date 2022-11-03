РФ наступает на трех направлениях, авиация ВСУ бьет в ответ: главное со сводки Генштаба

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по захватчикам 12 ударов.

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 3 ноября.

Атаки врага

Россияне встречают подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Они продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение этих суток противник нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных беспилотников, в том числе и с территории Беларуси.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;

направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огирцево и Стрилеча. Враг применил ударный беспилотник;

направлении – в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огирцево и Стрилеча. Враг применил ударный беспилотник; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Верхнекаменского, Спорного и Звановки;

и направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Верхнекаменского, Спорного и Звановки; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Новомихайловки, Невельского и Водяного;

направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Новомихайловки, Невельского и Водяного; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах Угледара, Каменского и Времовки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, россияне продолжали воздушную разведку, активно задействуя беспилотников. Совершили более 30 вылетов.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по захватчикам 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили:

3 района сосредоточения живой силы,

2 района скопления вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов и другие важные военные объекты русских оккупантов.

Напомним, что Россия обстреляла терминал в Николаевском морском порту, арендуемом китайской корпорацией.

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