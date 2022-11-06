РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, нанесла 3 ракетных и 3 авиаудара: главное со сводки Генштаба

В свою очередь наша авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла по врагу 18 ударов.

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 ноября.

Россияне обстреливают подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Удары врага

Захватчики продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

РФ нанесла удары по районам 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Режим Лукашенко и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военных, предоставляет полигоны для подготовки. Сохраняется угроза нанесения противником ударов и ударных беспилотников с территории и воздушного пространства Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах Невского, Белогоровки и Площадки;

и направлениях – из артиллерии разных типов, в районах Невского, Белогоровки и Площадки; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Андреевки и Опытного;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Андреевки и Опытного; на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки, Опытного и Первомайского;

направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки, Опытного и Первомайского; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя беспилотников. Совершил более 65 вылетов.

Атаки в ответ

Авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражением оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

2 пункта управления,

10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

Напомним, что оккупанты приказали жителям Берислава Херсонской области покинуть город.

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