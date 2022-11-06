РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, нанесла 3 ракетных и 3 авиаудара: главное со сводки Генштаба

В свою очередь наша авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла по врагу 18 ударов.
Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 ноября.
Россияне обстреливают подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.
Удары врага
Захватчики продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
РФ нанесла удары по районам 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
Ситуация в отдельных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Режим Лукашенко и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военных, предоставляет полигоны для подготовки. Сохраняется угроза нанесения противником ударов и ударных беспилотников с территории и воздушного пространства Беларуси.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах Невского, Белогоровки и Площадки;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Андреевки и Опытного;
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки, Опытного и Первомайского;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя беспилотников. Совершил более 65 вылетов.
Атаки в ответ
Авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражением оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:
- 2 пункта управления,
- 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.
Напомним, что оккупанты приказали жителям Берислава Херсонской области покинуть город.
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