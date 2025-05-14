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РФ наступает несмотря на разговоры о переговорах: в Третьей штурмовой указали на опасность
Жорин подчеркнул, что, несмотря на разговоры о переговорах, российские войска лишь усилили наступление. Особенно в районе Боровой на Харьковщине и на Покровском направлении.
С активизацией разговоров о переговорах в Турции российские войска существенно усилили свое давление на фронте.
Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
По его информации, в последние дни по многим направлениям РФ увеличила усилия по захвату новых территорий. Оккупанты сильно давят на Боровую (Харьковская область).
Жорин подчеркнул, что в зоне ответственности Третьей штурмовой количество штурмов только увеличивается. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении.
«Сегодня, например, объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в Алексеево-Дружковке. Покровск, Дружковка, Славянск, Константиновка, Краматорск — и российские войска подходят к границам Донецкой области.
Ранее военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что оккупанты планируют большое летнее наступление и назвал возможные направления наступления врага.