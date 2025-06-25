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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ наступает широким фронтом: эксперт о продвижении оккупантов в Донецкой области

Ежесуточные потери российской армии на фронте составляют от 900 до 1200 убитыми и ранеными.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ / © Associated Press

Войска РФ пытаются не сбавлять свой темп наступления на востоке. Захватчики стремятся прорваться в направлении Днепропетровской области и установить полный контроль над Донетчиной.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Армия РФ наступает широким фронтом — от Лимана на севере Донецкой области и до Новопавловки, которая граничит с Запорожской. По словам эксперта, на Донбассе везде горячо.

“Покровское направление. Новопавловское я бы поставил на второе место. Противник там близок к прорыву нашей обороны и вытеснению сил на значительное расстояние. Главная задача россиян — перерезать трассу Покровск — Павлоград, а также выйти на административные границы Днепропетровской области”, — подчеркнул Лакийчук.

На Торецком и Часовоярском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои. Ключевых изменений на этих участках фронта за последнее время не произошло.

Ежесуточные потери российской армии на фронте составляют от 900 до 1200 убитыми и ранеными, но “этот показатель недостаточный”.

“Количество ресурсов и резервов, которые Россия может бросить на войну против Украины, зависит от работы ее мобилизационной машины. Если возможности, пропускная способность превышают суточные потери противника, то ресурсы будут накапливаться и РФ будет что снова и снова бросить на фронт”, — добавил Лакийчук.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали два населенных пункта на Донетчине — Андреевку и Константинополь.

В ОСГВ “Хортица” сообщают, что у российских оккупационных войск есть планы на лето. Захватчики усилили штурмовые действия, сосредотачивая усилия на конкретных направлениях. В частности, Константиновку враг пытается захватить с восточной стороны.

В то же время ВСУ улучшили позиции на границе Харьковской и Донецкой областей. Так, военные из 3-й ОШБр провели успешную операцию возле поселка Редкодуб.

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