РФ наступает в пяти местах на фронте: Арестович назвал, где украинским защитникам тяжелее всего

Особенно тяжело украинским защитникам возле Гуляйполя, возле Угледара и Павловки и Бахмут-Соледарь.

По состоянию на сегодняшний день российские войска наступают в пяти местах. На некоторых участках фронта силам обороны Украины достаточно тяжело.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Гуляйполе сегодня началось (вражеское наступление. – Ред.). Угледар, Павловка. Вся территория – от Марьинки до Горловки и Майорска. А дальше начинается от Соледара и до Кременной. Российские войска наступают, а мы обороняемся. Хотя это малые тактические атаки, но сказать, что для Путина на фронте все совсем печально, нельзя", – отметил Арестович.

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По его словам, особенно тяжело украинским защитникам возле Гуляйполя, возле Угледара и Павловки и Бахмут-Соледар.

Советник ОП считает, что оккупанты вернулись к реализации замыслов второго этапа войны, оставаясь длинной армией с количеством, переходящим в качество.

Однако он считает, что нет причин для паники, ведь как россияне перебросили войска из Херсона и правобережной Херсонщины, так и наши силы с этого направления вскоре перебросят для подкрепления в другие места на фронте.

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