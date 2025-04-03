ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2266
Время на прочтение
1 мин

РФ наступает вдоль границы между Сумской и Курской областями: детали от ISW

Россияне наступают и на Белгородщине.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Курск.

Курск. / © ТСН.ua

Российские войска продолжили наступательные действия вдоль границы Сумско -Курской области. Впрочем, за прошедшие сутки не подтверждено наступление.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Российские источники ISW утверждали, что бои продолжались вблизи Басовки, Журавки, Гуево, Плехово и Олешни.

Армия РФ продолжила наступательные операции на северо-западе Белгородской области, но продвинуться не смогли. Российские "военкоры" рассказывали, что бои продолжались под Демидовкой и Поповкой.

Также российский блоггер утверждал, что территория близ Поповки является спорной "серой зоной". Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска нанесли удар по Корочянской дамбе близ Поповки, чтобы усложнить переправы для ВСУ через реку Короча.

Как сообщалось, РФ может готовить инфраструктуру к мощным ударам. Пока ничего не подписано и "фюрер" России Путин всегда может сказать: якобы мы неправильно поняли, отмечает Криволап.

Дата публикации
Количество просмотров
2266
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie