Курск. / © ТСН.ua

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Российские войска продолжили наступательные действия вдоль границы Сумско -Курской области. Впрочем, за прошедшие сутки не подтверждено наступление.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Российские источники ISW утверждали, что бои продолжались вблизи Басовки, Журавки, Гуево, Плехово и Олешни.

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Армия РФ продолжила наступательные операции на северо-западе Белгородской области, но продвинуться не смогли. Российские "военкоры" рассказывали, что бои продолжались под Демидовкой и Поповкой.

Также российский блоггер утверждал, что территория близ Поповки является спорной "серой зоной". Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска нанесли удар по Корочянской дамбе близ Поповки, чтобы усложнить переправы для ВСУ через реку Короча.

Как сообщалось, РФ может готовить инфраструктуру к мощным ударам. Пока ничего не подписано и "фюрер" России Путин всегда может сказать: якобы мы неправильно поняли, отмечает Криволап.

Дата публикации 12:43, 02.04.25 Количество просмотров 6 Гуляйполе разбитое и обессиленое, но до сих пор живет! Люди остаются в городе несмотря на непрерывные обстрелы