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РФ наступала на Покровск и на Запорожье: Зеленский о том, что это значит
Президент Зеленский рассказал детали о сегодняшнем наступлении оккупантов на Покровск.
Сегодня, 17 апреля, россияне совершили наступление на Покровск, а вчера — на Запорожском направлении.
Об этом на брифинге рассказал президент Владимир Зеленский.
«Сегодня важен доклад главкома Сырского. Сегодня произошло наступление Российской Федерации в направлении Покровска на востоке нашего государства», — сказал Зеленский.
По его словам, главный удар приняла на себя 14 бригада Национальной гвардии и 117 бригада ВСУ. Украинские военные уничтожили полностью всех пошедших в наступление оккупантов. РФ потеряла 115 единиц техники, 200 убитых и 30 раненых.
Кроме того, вчера россияне предприняли попытку наступления на Запорожском направлении, где потеряли 80 человек, 117 «трехсотыми» и 40 единиц техники.
«То есть это то, о чем мы говорили нашим партнерам — Россия будет делать несколько волн наступлений на Сумском, Харьковском, Запорожском направлении и, возможно, на Востоке, потому что они долго там не наступали», — говорит президент.
Напомним, сегодня главком ВСУ Сырский сообщил, что украинские войска освободили около 16 квадратных километров территории в Донецкой области, близ Покровска.