Накапливают к зиме: как долго РФ не атаковала Украину ракетами Х-101

За этот период россияне могли произвести минимум 120 ракет такого типа.
Россия не атаковала Украину ракетами Х-101 61-й день: накапливают к зиме.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking.
"За этот период они могли выработать минимум 120 ракет этого типа. Сейчас на а/э "Оленья/Энгельс-2" – 15 единиц Ту-95МС; РФ "экономит" ракеты, но запускает примерно в 10(!) раз больше шахедов, чем прошлой осенью", – цитирует Tracking Владимира Зеленского.
РФ продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.
За это время:
- 15 Ту-95МС совершили сотни тренировочных вылетов из разных авиабаз и десятки межбазовых передилокационных рейсов;
- шесть Ту-22М3 совершили боевой вылет для пусков ракет Х-22 и Х-21 передилокационных рейсов;
- четыре Ту-160 из двух разных авиабаз совершили десятки тренировок;
- 18 транспортных самолетов Ил-76 совершили рейсы на авиабазу "Энгельс-2", часть груза может состоять из КР Х-101.
Только за период паузы ВПК РФ смог выработать как минимум 120-х крылатых ракет Х-101, что уже позволяет осуществить несколько массированных ракетных атак.
"Очевидно, продолжается накопление рыдающих ракет на зимний период", – предполагает Tracking.
Общее количество Ту-95МС на Оленья/Энгельс-2 по состоянию на 04.11 составляет 15 единиц:
- "Оленья" – 11х Ту-95МС;
- "Энгельс-2" — 4х Ту-95МС.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Силы ПВО сбили все атаковавшие Киев дроны.
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