Накапливают к зиме: как долго РФ не атаковала Украину ракетами Х-101

За этот период россияне могли произвести минимум 120 ракет такого типа.

Россия не атаковала Украину ракетами Х-101 61-й день: накапливают к зиме.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking.

"За этот период они могли выработать минимум 120 ракет этого типа. Сейчас на а/э "Оленья/Энгельс-2" – 15 единиц Ту-95МС; РФ "экономит" ракеты, но запускает примерно в 10(!) раз больше шахедов, чем прошлой осенью", – цитирует Tracking Владимира Зеленского.

РФ продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.

За это время:

15 Ту-95МС совершили сотни тренировочных вылетов из разных авиабаз и десятки межбазовых передилокационных рейсов;

шесть Ту-22М3 совершили боевой вылет для пусков ракет Х-22 и Х-21 передилокационных рейсов;

четыре Ту-160 из двух разных авиабаз совершили десятки тренировок;

18 транспортных самолетов Ил-76 совершили рейсы на авиабазу "Энгельс-2", часть груза может состоять из КР Х-101.

Только за период паузы ВПК РФ смог выработать как минимум 120-х крылатых ракет Х-101, что уже позволяет осуществить несколько массированных ракетных атак.

"Очевидно, продолжается накопление рыдающих ракет на зимний период", – предполагает Tracking.

Общее количество Ту-95МС на Оленья/Энгельс-2 по состоянию на 04.11 составляет 15 единиц:

"Оленья" – 11х Ту-95МС;

"Энгельс-2" — 4х Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 ноября сработали силы противовоздушной обороны.

Силы ПВО сбили все атаковавшие Киев дроны.

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