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РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевщины — Ким

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РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевщины — Ким

Российские оккупанты не дают вывезти из оккупированной Николаевщины даже детей.

На оккупированных территориях Николаевской области остаются украинские 1100 детей. Однако россияне не дают их вывезти в более безопасные регионы.

Об этом рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, информирует "Суспильне".

"Россияне не дают вывезти детей в безопасное место — ни через зеленый коридор, никак. Мы до сих пор платим зарплату нашим предприятиям, поддерживаем людей как можем. Дальше не расскажу, но скоро все будет хорошо", — сказал Ким.

По информации издания, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате агрессии РФ в Николаевской области пострадали 60 детей.

Напомним, что в Украине снова возросло количество раненых от рук российских военных детей.

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