РФ не до конца поняла силу армии Украины, а поэтому перемирия в ближайшие дни не будет - Нуланд

РФ не до конца поняла силу армии Украины, а поэтому перемирия в ближайшие дни не будет - Нуланд

По оценкам США, с начала войны в Украине убито более 10 тысяч россиян.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия пока не до конца поняла, насколько сильна украинская армия, а поэтому настоящего перемирия в ближайшие дни не будет.

Об этом она сказала в интервью "Настоящему Времени", пишет официальный русскоязычный телеграм-канал Государственного Департамента США.

Так, на вопрос о шансе достичь перемирия в ближайшие недели, Нуланд ответила: "Это должно быть целью. Этого добиваются украинцы и на этом настаиваем мы с союзниками. К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона терпит невероятные потери. По нашим оценкам, убито более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия – не будет серьезных переговоров".

Следует отметить, что в Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд переговоров Украины с РФ. О чем говорили на встрече, читайте в нашем материале.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они коснулись и банковской системы. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ закончили продавать наличную валюту.

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