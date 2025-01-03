Какие-либо сигналы от украинской стороны в Кремле не воспринимают всерьез.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя считает, что команда президента Дональда Трампа не озвучила никаких предложений для РФ, которые были бы ей интересны, относительно завершения войны в Украине.

Об этом он сообщил в интервью российским пропагандистам, передает The Moscow Times.

По его словам, сигналы США относительно мирных переговоров якобы "неоформлены и непонятны".

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Небензя заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже говорил 19 декабря о том, на каких условиях они готовы говорить о том, чтобы не заморозить, а завершить войну против Украины.

"Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно", – отметил постпред РФ.

Он также добавил, что с украинской стороны также якобы выходят "сигналы о каких-то договоренностях", но их путинский режим серьезно не воспринимает.

Опасность не упустила возможности отметить то, что чем дальше Владимир Зеленский "будет тянуть" с переговорами, тем "хуже будут условия для него".

Напомним, по словам Зеленского, пути будут искать любые зацепки и выдвигать нереальные условия, чтобы сделать невозможным начало переговоров с Украиной.

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