РФ не использовала "Калибры" во время утренней атаки: в ВСУ объяснили почему

Во время ракетных обстрелов Украины в субботу, 13 января, россияне не смогли использовать ракетоносители в Черном и Азовском морях для запуска "Калибров". Произошло это из-за штормовой погоды.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враждебная группировка практически свернута, две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в течение этой атаки", — сказала она.

По словам Гуменюк, утренняя атака свидетельствует о системных попытках россиян выискивать системы ПВО и находить "пути обхода".

По предварительным данным, есть результат работы ПВО в Николаевской области, где была уничтожена одна из ракет типа Х-101. Попаданий на юге Украины не было зафиксировано. Поскольку армия РФ сосредоточила удар по другим регионам.

Напомним, в субботу, 13 января, во время массированного удара по Украине оккупанты применили "Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты. Было зафиксировано 40 средств воздушного нападения русской армии. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

Впоследствии, около 12:00 в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога. Состоялся с лет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

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