РФ не может проводить контратаки и противостоять ВСУ на одном из направлений – детали от ISW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на недавнем совещании с военным руководством отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих на западе Запорожской области.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Шойгу приписывал успешные российские оборонные операции вокруг Роботиного и Вербового подразделениям 70-го гвардейского мотострелкового полка, 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии, 56-го десантно-штурмового полка ВДВ и др. В то же время Шойгу не выделил другие формирования, которым обычно приписывают удержание линии Роботино-Вербовое, такие как 108-й и 247-й полк (7 дивизия ВДВ)", – отмечают аналитики.

Как говорится в отчете, боевые возможности российских подразделений, постоянно воюющих на Ореховском направлении (Запорожская область) значительно ухудшились. Они больше не могут проводить контратаки и противостоять ВСУ.

"По оценке ISW, участие 70-го гвардейского мотострелкового полка в контратаках свидетельствует о том, что боевые возможности активных подразделений 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшены, и эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль всего украинского прорыва в Ореховское направление", – говорится в отчете.

Напомним, из-за отсутствия кадровых военных россияне вербуют иностранных добровольцев для службы в подразделениях воздушно-десантных войск.

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