РФ не остановит продвижение ВСУ на Херсонщине – полковник Грант назвал переломный момент войны

Британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант подчеркнул, что, несмотря на медленное продвижение ВСУ на Херсонщине, украинские военные будут продолжать движение, поскольку Россия сейчас не имеет возможности оттеснить их обратно.

Об этом британский военный эксперт сказал в интервью "Эспрессо".

"Поэтому я думаю, что переломный момент, будь то в Запорожской или Херсонской области точно наступит, это лишь вопрос времени. Возможно это не произойдет этой зимой, но думаю, что на двух направлениях будут продвигаться вперед, пока что-то не произойдет. Поэтому нужно молиться, чтобы россияне действительно просто не смогли справиться с тремя фронтами одновременно", — сказал он.

Военный эксперт также объяснил, почему украинские военные не могут продвигаться быстрее в Запорожской области.

"Ребята и девушки сейчас разумно воюют в Запорожской области, продвигаясь вперед настолько уверенно, насколько это возможно. Они не могут продвигаться быстрее из-за мин, недостаточного количества артиллерии и сложности ведения боя", — подчеркнул Грант.

Он также считает, что Россия была готова к тому, что ВСУ удастся пересечь Днепр.

"Это создаст им проблемы с резервами. Теперь они должны решить или выставлять людей к востоку от Авдеевки, или привлечь "лучших" из Авдеевки и перекинуть перед Херсоном", — добавил он.

Напомним, эксперт объяснил, почему говорить о завершении контрнаступления еще рано.

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