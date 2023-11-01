РФ не оставляет попыток оцепить Авдеевку, враг без успеха наступает на нескольких направлениях — Генштаб

Армия страны-агрессорки РФ не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области. ВСУ отразили ряд атак на разных направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 ноября.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 ракета и 18 ударных БпЛА. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Авиационных удары получили: Песчаное, Новосергеевка, Чернещина, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Макеевка Луганской области; Верхнекаменное, Александрополь, Орловка, Спорное, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Ласточкино, Константиновка, Веселый Гай, Ганновка, Новомихайловка Донецкой области; Малиновка, Новоданиловка Запорожской области; Урожайное, Никольское, Ивановка, Берислав, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отразили более 10 атак противника.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клищиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.

Напомним, оккупанты ночью атаковали Украину беспилотниками и ракетой. Силы ПВО уничтожили 18 дронов и одну ракету. Россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Читайте также: