"РФ не отказывается": Лавров принялся снова выпрашивать переговоры об Украине

Глава МИД страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что, мол, Москва не отказывается от "серьезных переговоров " об Украине.

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ.

Лавров, традиционно по кремлевской методике, сказал, что "Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров". Хотя, стоит заметить, что именно в РФ до 24 февраля 2022 года постоянно придумывали разные "причины", чтобы не садиться за стол переговоров, а после полномасштабного нападения — начали выдвигать свои требования и срывать диалог.

Кроме того, в новом заявлении Лавров, в уже привычной пропагандистской манере, начал разбрасываться своими обвинениями, что "Украину настраивают на продолжение войны", намекнув на поставки оружия и техники Киеву, которые необходимы для деоккупации земель.

"Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призвал к диалогу Киев", — сказал министр страны-оккупанта.

В то же время, он допустил участие Индии как посредника на переговорах.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что Россия разговорами о готовности к мирным переговорам пытается отвлечь внимание от мобилизации, накопления сил и затормозить передачу военной помощи Украине. На самом деле, Кремль не заинтересован в диалоге.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сесть за стол переговоров с диктатором России Владимиром Путиным в Турции.

Также Зеленский заявил, что пока ему не интересно встречаться и говорить с Путиным: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин – ред.) – никто ". Президент пояснил, что в Кремле откровенно врут о якобы открытости к диалогу, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

В США отмечают, что власть в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда настанет момент говорить с Москвой о мире.

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