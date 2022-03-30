РФ не отводит войска от Киева, а передислоцирует их – представитель Белого дома

РФ не отводит войска от Киева, а передислоцирует их – представитель Белого дома

В Белом доме также не исключают возможность наступлений российских войск в других регионах нашей страны.

Отведение части российских войск от Киева — это передислокация сил оккупанта.

Об этом на брифинге сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Мы должны четко понимать реальность происходящего на поле боя и заявления России не должны никого вводить в заблуждение. Мы считаем, что любые перемещения (российских — ред.) войск от Киева являются передислокацией, а не отводом", — подчеркнула Кейт Бедингфилд.

В Белом доме также не исключают вероятности наступления российских войск в других регионах нашей страны.

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