РФ не пойдет на переговоры, пока не выполнит одну задачу на фронте: эксперт назвал, какую именно

По мнению аналитика, россияне не будут начинать переговоры, пока не выйдут на административную границу Донецкой области.

Кремль не согласится на начало переговоров с Украиной, пока российские войска не выйдут на административную границу Донецкой области.

Такое мнение высказал военный аналитик Андрей Крамаров, передает "Киев 24".

По его словам, для РФ ключевым является захват Покровска. Поскольку после этого они получат преимущество для наступления на Славянск.

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"Дальше они (надеются получить – Ред.) повторение ситуации, которую мы видели после захвата Авдеевки, когда россияне вышли на оперативное пространство, с которого начали двигаться. А за счет армии, которая имеет преимущество в численности, на большом оперативном пространстве им двигаться легче. Если они захватят Покровск, то могут так же продолжить движение в сторону Славянска. Потому что за Покровском они получат оперативное пространство. Ситуация там очень трудная", – говорит Крамаров.

Кроме того, эксперт отметил важность для Кремля выхода на административные границы Донецкой области.

"Дальше они могут остановиться и сказать — "мы и начинали СВО, чтобы освободить Донбасс". И это станет для них "политической аджентой" для начала переговоров. Они не будут начинать переговоры, пока не выйдут на админграницы Донецкой области", – считает Андрей Крамаров.

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