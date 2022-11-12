РФ не пропускает гуманитарные миссии на временно оккупированные территории Украины – ООН

Россия не допускает гуманитарные грузы и представителей ООН на временно захваченные территории Украины.
Об этом заявила помощница спикера генсека ООН Стефани Тремблей, — пишет Укринформ.
«У нас нет доступа через линию столкновения», — добавила она.
Гуманитарные миссии продолжают расширять свою деятельность и готовят грузы для доставки в районы, где ведутся активные боевые действия, а также в места, недавно перешедшие под контроль Украины.
По мнению Тремблей, за последние четыре недели ООН и партнеры доставили шесть гуманитарных конвоев в районы Харьковской и Херсонской областей. Среди доставок – вода, средства гигиены, медикаменты, наборы для пребывания в хранилищах зимой. Последний из конвоев предназначен для более 7500 человек в трех общинах Херсона.
"Мы и наши партнеры продолжаем работать, чтобы увеличить объемы экстренного водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг", — резюмировала Тремблей.
Она подытожила, что начиная с февраля 2022 года гуманитарные организации предоставили услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене более 5,7 млн человек.
Напомним, что власти уже готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий Николаевской области.
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