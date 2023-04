РФ не пустила 14 грузовиков с ранеными солдатами: в ISW назвали причину

Российское военное руководство и дальше не позволяет своим солдатам покидать зону боевых действий в Украине. Блокировка этого приводит к гибели некоторых из них. Отметим, что в Россию не пустили 14 грузовиков с "трехсотыми" захватчиками, которые в итоге стали "грузом 200".

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 22 апреля.

В тот же день в Генштабе ВСУ информировали, что российские войска на границе с Россией развернули колонну медицинской эвакуации из 14 грузовиков, направлявшуюся в сторону временно оккупированной Луганщины. В результате некоторые из солдат погибли по дороге.

В Институте отметили, что подобный случай фиксируют далеко не в первый раз. Командиры армии пытаются предотвратить их эвакуацию.

"Российское командование, вероятно, намерено не допустить, чтобы значительное количество деморализованных солдат симулировало ранения, чтобы сбежать с поля боя, и не очень озабочено боеспособностью солдат, поскольку многие используются в атаках в стиле "человеческих волн"", — говорится в своде.

Аналитики говорят, что случай показательен, поскольку, вероятно, существует четкий набор контрольно-пропускных пунктов, которые блокируют движение и отделяют страну-агрессора от захваченных ею территорий Украины. Подобные инциденты лишь нивелируют заявления российского диктатора о том, что он "объединил" временно оккупированные украинские территории.

Напомним, что 17 апреля с временно оккупированной территории Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области враг пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Перевозили раненых 14 грузовых автомобилей. Впрочем, когда грузовики пытались пересечь границу, то на территорию РФ по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее назад.

