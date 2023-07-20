"РФ не смогла полностью восстановить движение транспорта": Гуменюк о ситуации на Крымском мосту

В Крыму не произошло полноценного возобновления движения транспорта по Крымскому мосту.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Полноценного восстановления еще не произошло. Но все же они пытаются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили по направлению Крымского моста", — отметила спикер.

Также Гуменюк добавила, что подлодка, которая была применена во время ночной атаки по югу Украины, вероятнее всего будет направлена в пункт базирования для пополнения запасов, или же произойдет ротация ракетоносителей.

"Пока мы знаем, что общая корабельная группировка как раз в процессе ротации. И на боевом дежурстве находятся по меньшей мере 10 кораблей в Черном море и один – в Азовском", — сказала она.

Добавим, по прогнозам эксперта, третий удар по Крымскому мосту на все меры безопасности оккупантов вполне реален и может быть внезапным и неожиданным.

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