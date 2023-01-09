"РФ не воюет с Украиной": у Путина после рождественских обстрелов отметились очередным циничным заявлением

Соратник Путина цинично заявил, что "РФ не воюет с Украиной" и обвинил во всем НАТО.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выдал очередное циничное заявление о войне, начатой Российской Федерацией против Украины и украинского народа. Патрушев убеждает, что Россия, которая и напала и убивает и обстреливает мирных людей, не воюет с Украиной.

Такое циничное заявление Патрушев, являющийся одним из ближайших соратников Путина, сделал в интервью российским пропагандистам.

Патрушев в стиле кремлевской пропаганды традиционно обвинил во всем НАТО, в первую очередь США и Великобританию. По его пропагандистскому утверждению, нынешняя война – это "попытка Запада руками украинцев противостоять России".

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. События в Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого прикосновения., натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских ребят", — заявил цинично представитель страны-террориста.

Патрушев традиционно начал навязывать привычную московскую пропаганду об "одном народе". Он издал абсурд, что, мол, "украинские традиции близки жителям России и наследие российского народа неотделимо от культуры украинцев".

Традиционно, по путинской методичке, он еще раз провозгласил, что во время так называемой "специальной военной операции", а фактически полномасштабной войны, Россия "освобождает свои регионы", на самом деле незаконно пытается захватить украинские земли.

К слову, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также 9 января отметился очередным безумным предложением. Он инициирует наказывать "предателей" России, не поддерживающих действия и политику Кремля.

Напомним, в рождественскую ночь, 7 января, войска РФ обстреляли ракетами город Мерефа Харьковского района. Погиб человек, еще один пострадал. Кроме того, на Рождество армия России обстреливала село Старица Чугуевского района и пгт Двухлетняя Купянского района. В этих населённых пунктах было много разрушений.

Также оккупанты РФ во время "рождественского перемирия" обстреляли миссию ООН на Запорожье.

Войска РФ также готовили по другим населенным пунктам Украины и позициям украинских воинов, защищающих наши земли от захватчиков.

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