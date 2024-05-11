РФ непобедима?: Жорин о преимуществах и недостатках армии окупантов

Жорин признал, что ракет и КАБов у россиян действительно невероятно много, но тезис о непобедимости РФ слишком преувеличен.

Тезис о непобедимости РФ и неисчерпаемости ресурсов россиян – отчасти тоже элемент враждебной пропаганды.

Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Жорин признал, что ракет и КАБов у россиян действительно очень много, ведь они сделали это приоритетом, развивают и совершенствуют это направление.

"А, например, что касается бронированной техники, танков – они не могут восстановить то количество, которое уничтожается на линии фронта. Человеческого ресурса у них много, однако зеки, отдаленные регионы уже заканчиваются. Скоро в ход пойдут такие категории российского населения, где потери будут гораздо более ощутимы", – считает военный.

Жорин согласен, что врага нельзя недооценивать. Но и призывает не забывать, что непобедимых врагов нет.

Ранее Максим Жорин предупредил, что сейчас на фронте сложилась самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

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