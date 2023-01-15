РФ незаконно удерживает раненых украинских военных: их должны отдать без всяких условий

Россия незаконно содержит 800 раненых и тяжелораненых украинских защитников. Хотя в соответствии с Женевскими конвенциями, их должны были передать Украине без каких-либо условий.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Укринформу".

"Мы пытаемся сейчас доказать российской стороне, что по раненым нужно соблюдать Женевскую конвенцию, которую ратифицировали и Украина, и Россия, и чтобы Турция включилась в этот процесс. При чем российская сторона соглашается, что мы должны действовать исключительно на основании Женевской конвенции", – отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что в статье 110 Женевской конвенции четко указано, что тяжелораненые отдаются другой стороне без всяких условий и проводится не обмен ранеными, а репатриация. По его информации, в списке раненых украинских военных, переданном России для этой репатриации, насчитывается 800 имен.

"Также там указано, что госпитализация может происходить в нейтральную страну, которую согласовали держащая в плену страна, и государство, к которому военнослужащие принадлежат. Мы объяснили это российской стороне. Не скажу, что они уже согласились и начинают выполнять, но признали, что это действительно есть в Женевской конвенции", – сказал он.

Нейтральной страной, куда могут быть отправлены раненые украинские защитники из плена, может стать Турция.

"Турция также подтвердила, что готова забирать наших раненых, лечить и возвращать домой. Предстоят еще телефонные разговоры Эрдогана с президентом Зеленским и Владимиром Путиным", — подытожил Лубинец.

Ранее сообщалось, что перед массированным ракетным ударом РФ отменила обмен пленными.

В воскресенье, 8 января, прошел первый в этом году обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 50 защитников Украины. Известно, что в 2022-м во время обменов пленными Украине удалось вернуть домой почти 1600 человек.

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