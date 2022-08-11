РФ ничего не сможет сделать: какие возможности для ВСУ открывают антирадарные ракеты — военный эксперт

Ракеты AGM-88 HARM, которые, по данным СМИ, Пентагон передал Украине — это сверхсовременные американские ракеты, которые были приняты на вооружение еще в 1983 году, но их дальность пуска росла с модернизацией и достигает 150 км.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможностях, которые открывают для Украины антирадарные ракеты.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

Жданов отметил, что ракеты AGM-88 HARM, которые, по данным СМИ, Пентагон передал Украине, — это сверхсовременные американские ракеты, принятые на вооружение еще в 1983 году, но их дальность пуска росла с модернизацией и сегодня достигает 150 километров.

"Они воздушного базирования, то есть их могут использовать истребители. Особенность этой ракеты состоит в том, что она предназначена для уничтожения радиолокационных станций ПВО. Причем она может различать как работающие станции, так и отключившиеся. Если пилот увидел, что работает система ПВО приводит ракету и пускает ее. Далее она автоматически находит цель и уничтожает ее», — пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что без радиолокационной станции пусковая установка С-300 или С-400 "ничего не стоит".

Жданов добавил, что если речь идет о комплексных ПВО Панцирь С1 или Тор, то пусковая их часть уничтожается такой ракетой вместе со радиолокационной станцией.

На вопрос о том, могут ли россияне что-нибудь сделать, чтобы Украина не уничтожала антирадарными ракетами их ПВО или радиолокационные станции, военный эксперт ответил отрицательно.

"Ничего не могут сделать. Дело в том, что эта ракета, во-первых, сама летит на радиолокационную станцию, они ее могут увидеть. Но время реакции просто физически отсутствует. Даже если пускают ракету на 150 км при условии, что имеет две скорости звука, она долетает в считанные секунды до своей цели", — сказал он.

9 августа Пентагон подтвердил, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты. В комментарии CNN представитель Пентагона уточнил, что речь идет о высокоскоростных противорадарных ракетах AGM-88 (HARM).

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