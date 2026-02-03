- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 8246
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ночью 3 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и ракетами, кое-где было очень громко.
В ночь на 3 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Чернигов
Синельниково
Днепр
Черниговский р-н
Сумы
Конотоп (Сумщина)
Люботин (Харьковщина)
Харьков
Бровары (Киев)
Киев
Вышгород
Лозовая (Харьковщина)
Славянск (Донецк)
Бахмач (Черниговщина)
Киевщина
Одесский р-н
Запорожский р-н
Обухов (Киев)
Пригород Харькова
Слобожанское
Обуховский р-н
Одесса/Черноморск
Одесса
Одесский р-н
Запорожье
Кривой Рог
Винница
Напомним, что в Харьковской области дрон РФ ударил по городу : есть пострадавшие .