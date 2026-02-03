ТСН в социальных сетях

Война
8246
1 мин

РФ ночью 3 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и ракетами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Дополнено новыми материалами

В ночь на 3 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Чернигов

  • Синельниково

  • Днепр

  • Черниговский р-н

  • Сумы

  • Конотоп (Сумщина)

  • Люботин (Харьковщина)

  • Харьков

  • Бровары (Киев)

  • Киев

  • Вышгород

  • Лозовая (Харьковщина)

  • Славянск (Донецк)

  • Бахмач (Черниговщина)

  • Киевщина

  • Одесский р-н

  • Запорожский р-н

  • Обухов (Киев)

  • Пригород Харькова

  • Слобожанское

  • Обуховский р-н

  • Одесса/Черноморск

  • Одесса

  • Одесский р-н

  • Запорожье

  • Кривой Рог

  • Винница

Напомним, что в Харьковской области дрон РФ ударил по городу : есть пострадавшие .

8246
