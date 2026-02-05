- Дата публикации
-
Война
РФ ночью 5 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.
В ночь на 5 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Запорожье/р-н
Сумы/р-н
Харьков/окрестности
Самар (Днепропетровщина
Киев.
Напомним, что российские беспилотники снова атаковали Киевскую область — в Вышгородском районе ранен и поврежден дом.