ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
578
Время на прочтение
1 мин

РФ ночью 5 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 5 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Запорожье/р-н

  • Сумы/р-н

  • Харьков/окрестности

  • Самар (Днепропетровщина

  • Киев.

Напомним, что российские беспилотники снова атаковали Киевскую область — в Вышгородском районе ранен и поврежден дом.

Дата публикации
Количество просмотров
578
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie