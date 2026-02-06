ТСН в социальных сетях

Война
856
1 мин

РФ ночью 6 февраля атаковала Украину: где пригремели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 6 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Харьков;

  • Ичня (Черниговщина);

  • Запорожье/р-н;

  • Ромны/р-н (Сyмщина);

  • Днепропетровщина;

  • Кропивницкий;

  • Ковель;

  • Сумы.

Напомним, что ранее сообщали об атаке на Запорожскую область : повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов.

856
