- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 856
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ночью 6 февраля атаковала Украину: где пригремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.
В ночь на 6 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Харьков;
Ичня (Черниговщина);
Запорожье/р-н;
Ромны/р-н (Сyмщина);
Днепропетровщина;
Кропивницкий;
Ковель;
Сумы.
Напомним, что ранее сообщали об атаке на Запорожскую область : повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов.