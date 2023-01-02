РФ ночью атаковала Днепропетровскую область ракетами, дронами и артиллерией: какие последствия

Россияне в ночь на 2 января атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что военные воздушного командования "Восток" ночью уничтожили все четыре воздушные цели противника.

"Отминусировали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету — на подходе к Днепру", — написал глава ОВА.

В то же время Резниченко проинформировал, что в Каменском районе обломки сбитого баражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар пожарные уже потушили.

Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетели более 20 вражеских снарядов. Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются.

"Повсюду обошлось без пострадавших", — добавил глава области.

Атака Украины вражескими дронами

Напомним, что россияне уже вторую ночь подряд атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе. Большинство из них россияне направляют на Киев и область. В то же время силы украинской ПВО сбивают почти все вражеские беспилотники, однако обломки все же наносят ущерб мирной и энергетической инфраструктуре.

Так, в ночь на 2 января в результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА были уничтожены.

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.

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