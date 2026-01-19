ТСН в социальных сетях

Война
527
1 мин

РФ ночью атаковала Украину: где были слышны взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, иногда было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 19 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Васильковка (Днепропетровщина);

  • Шостка (Сумщина);

  • Одесса;

  • Днепр.

Напомним, что ранее российские войска нанесли удар по Запорожью — ранение получил мужчина, последствия атаки уточняются.

527
