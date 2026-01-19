- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 527
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ночью атаковала Украину: где были слышны взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, иногда было очень громко.
В ночь на 19 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Васильковка (Днепропетровщина);
Шостка (Сумщина);
Одесса;
Днепр.
Напомним, что ранее российские войска нанесли удар по Запорожью — ранение получил мужчина, последствия атаки уточняются.
Автор публикации