РФ ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.
В ночь на 1 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Конотоп;
Печенеги (Харьковщина);
Харьковский р-н;
Днепр.
Важные советы по безопасности
При таких атаках жизненно важно соблюдать правила безопасности, поскольку удары могут быть непредсказуемыми и опасными для гражданских:
Когда слышите воздушную тревогу или взрывы:
Немедленно переходите в укрытие или безопасное помещение (цокольный этаж, защитное укрытие или метро).
Избегайте открытых пространств, окон, крыш и наружных стен – обломки могут быть опасными.
Если вы в пути, остановитесь в ближайшем безопасном месте, чуть дальше больших окон и металлических конструкций.
Держите при себе базовый "тревожный рюкзак" с документами, водой, лекарствами, одеждой и фонариком.
Сообщайте местным службам о любых случаях повреждения или ранения.
После взрывов могут оставаться невзрываемые фрагменты боеприпасов или обломки техники, не прикасайтесь к ним и сообщайте о находках соответствующих служб (ГСЧС, полицию).
Напомним, что в это время в Украине продолжается пересадка под обстрелами : Укрзализныця переходит на «план Б» из-за атак дронов в трех областях.
«Укрзализныця» вводит автобусные трансфер и экстренные остановки из-за атак дронов.