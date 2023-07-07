РФ ночью снова запустила по Украине волну "шахедов": сколько удалось уничтожить

В общей сложности зафиксированы пуски 18 "шахедов".
В ночь на 7 июля 2023 года оккупанты снова атаковали Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил.
Россияне выпустили "шахеды" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).
В общей сложности зафиксированы пуски 18 "шахедов". В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.
Подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 иранских "мопедов".
Напомним, что этой ночью воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки БПЛА. Взрывы раздались на юге Украины. Воздушная тревога была объявлена на Киевщине и в ряде других областей Украины.
Обломки дного дрона упали на автомобиль с людьми на Днепропетровщине. К сожалению, есть погибшие. В Днепропетровской области было сбито 6 "шахедов".