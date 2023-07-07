РФ ночью снова запустила по Украине волну "шахедов": сколько удалось уничтожить

В ночь на 7 июля 2023 года оккупанты снова атаковали Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил.

Россияне выпустили "шахеды" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

В общей сложности зафиксированы пуски 18 "шахедов". В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

Подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 иранских "мопедов".

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, что этой ночью воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки БПЛА. Взрывы раздались на юге Украины. Воздушная тревога была объявлена на Киевщине и в ряде других областей Украины.

Обломки дного дрона упали на автомобиль с людьми на Днепропетровщине. К сожалению, есть погибшие. В Днепропетровской области было сбито 6 "шахедов".