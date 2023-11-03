РФ ночью выпустила по Украине почти 40 дронов: где есть попадание и какие последствия атаки

В ночь на пятницу, 3 ноября, российская оккупационная армия атаковала Украину 38 беспилотниками и одной управляемой авиационной ракетой Х-59. Воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Силы ПВО уничтожили 24 "Shahed-136/131" и одну ракету.

Как прошла ночь в регионах и последствия атаки дронов — в материале ТСН.ua.

Харьковская область

В Харьковской области воздушная тревога продолжалась с 22:37 2 ноября до 02:10 3 ноября . Оккупанты массированно атаковали Харьков и пригород. Зафиксированы попадания не менее десяти дронов по гражданской инфраструктуре региона. По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадавших нет.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, автомобили, СТО, админздание. Кроме того, прилет произошел в здание учебного заведения. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков ночью страдал от "Шахедов"! Есть многочисленные разрушения

Львовская область

В регионе тревога продолжалась с 01:01 до 05:20. Из — за атаки вражеских беспилотников на Львовщине работала ПВО . Известно, что в область летели 16 БПЛА. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что во время ночной атаки вражескими беспилотниками ночь в областном центре прошла спокойно.

Зато россияне ударили дронами по Львовской области. Силам ПВО удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников, но есть "прилет". Случилось пять попаданий в объект критической инфраструктуры. По словам главы ОВА Максима Козицкого, обошлось без жертв и пострадавших.

Ивано-Франковская область

Атаковали русские беспилотники и Прикарпатье. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 01:08 до 05:03. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в области силы ПВО сбили российский беспилотник. В Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника.

В свою очередь, глава ОВА Светлана Онищук подтвердила, что Прикарпатье атаковал российский дрон. По ее словам, враг "атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области".

Николаевская область

В Николаевской области тревога продолжалась более пяти часов – с 21:31 2 ноября. Силы ПВО сбили над областью три "Шахеда".

Кроме того, днем войска РФ попытались устроить ракетный удар по области, но враждебные цели неустановленного типа были сбиты. Обломки ракет упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Одесская область

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Тревога в области продолжалась с 22:12 2 ноября до 00:16 3 ноября 00:16.

По словам главы ОВА Олега Кипера, силы ПВО уничтожили два дрона "Shahed-131/136". Впрочем, произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы.

Кроме того, РФ вечером запустила по Одесщине сверхзвуковые ракеты Оникс. Две баллистические ракеты в полете "потеряли боевую способность" и, по предварительной информации, не нанесли ущерба.

Кировоградская область

В области тревога продолжалась почти 5 часов. – от 21:56 2 ноября. Она была связана с ракетной угрозой и угрозой дронов. Глава ОВА Андрей Райкович заявил, что ракета сбита над Кропивницким районом. Прошло без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Реакция Зеленского на массированную атаку

Президент Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью на Украину летели около 40 "Шахедов". Более половины вражеских целей были сбиты.

"Защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской", – говорится в заявлении президента.

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