Война
686
1 мин

РФ влупила КАБами по Запорожью: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди (фото)

Россияне ударили по транспортной инфраструктуре Запорожья, в результате чего известно о 12 пострадавших.

Дмитрий Гулийчук
Удар по Запорожью 10 августа

Удар по Запорожью 10 августа / © Запорожская ОВА

Вечером 10 августа 2025 года российская армия КАБами атаковала транспортное инфраструктурное предприятие в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес два удара КАБами. Первый удар был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры, второй по университетской клинике Запорожского медицинского университета.

В результате атаки восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Спасательная операция продолжается.

«Спасатели разбирают завалы. Есть информация, что под завалами могут оставаться люди», — говорит глава ОВА.

UPD. Впоследствии Федоров уточнил, что количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 12 человек.

Напомним, во время атаки на Запорожский район под утро 6 августа российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха.

