- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 686
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ влупила КАБами по Запорожью: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди (фото)
Россияне ударили по транспортной инфраструктуре Запорожья, в результате чего известно о 12 пострадавших.
Вечером 10 августа 2025 года российская армия КАБами атаковала транспортное инфраструктурное предприятие в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, враг нанес два удара КАБами. Первый удар был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры, второй по университетской клинике Запорожского медицинского университета.
В результате атаки восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Спасательная операция продолжается.
«Спасатели разбирают завалы. Есть информация, что под завалами могут оставаться люди», — говорит глава ОВА.
UPD. Впоследствии Федоров уточнил, что количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 12 человек.
Напомним, во время атаки на Запорожский район под утро 6 августа российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха.