РФ влупила КАБами по Запорожью: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди (фото)

Удар по Запорожью 10 августа / © Запорожская ОВА

Реклама

Вечером 10 августа 2025 года российская армия КАБами атаковала транспортное инфраструктурное предприятие в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес два удара КАБами. Первый удар был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры, второй по университетской клинике Запорожского медицинского университета.

Реклама

В результате атаки восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Спасательная операция продолжается.

«Спасатели разбирают завалы. Есть информация, что под завалами могут оставаться люди», — говорит глава ОВА.

UPD. Впоследствии Федоров уточнил, что количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 12 человек.

Напомним, во время атаки на Запорожский район под утро 6 августа российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха.