РФ обманом вербует мигрантов в "элитные подразделения" на войну — британская разведка

Москва продолжает обманом вербовать иностранных граждан для вступления в ряды армии России для участия в войне против Украины. Иностранцам обещают службу в "специальных подразделениях", а на самом деле отправляют в штатные подразделения.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

"В последней открытке, написанной на английском языке, иностранцам предлагается поступить в "специальное" подразделение российской армии и указывается ежемесячная зарплата в $2200, выдача $2000, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу, специально предназначенные для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в $1973 и выплатами в $5140.

Кроме того, в 2023 году Россия также обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри России. Недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.

"Вполне вероятно, что многие из завербованных не профессиональные солдаты, а рабочие-мигранты, и их заставляли воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы", — говорится в сообщении.

Как пишет британская разведка, численность иностранных граждан в Вооруженных силах России, скорее всего, будет невелика и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и, учитывая значительные потери на войне, сейчас они оцениваются в 913 человек в день, России необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей", — отмечают Минобороны Британии. .

Напомним, Россия набирает неквалифицированных врачей из Африки из-за войны и мобилизации.

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