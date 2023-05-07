РФ обстреливает Украину ракетами и атакует на 4 направлениях, ВСУ уничтожили ЗРК и склады с оружием — Генштаб

Российская оккупационная армия пытается наступать на 4 направлениях, в том числе жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Кроме того, российские террористы обстреляли ракетами и РСЗО украинские населенные пункты, из-за чего погибли гражданские.

Об этом 7 мая говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты беспощадно обстреливают Украину

В Генштабе подчеркнули, что существует большая угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Там сообщили, что за эти сутки противник нанес 8 ракетных ударов, в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее на Харьковщине, в результате чего ранены 5 гражданских.

"Кроме того, 5 российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 — по Херсонщине, без потерь. Также враг нанес 22 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и Никополя Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшие и раненные среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура", — сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил 39 атак.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Зариччя, Леоновка и Костобобрив Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зариччя, Орликовка, Блешня, Зализный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Середина-Буда, Ворожба и Искрисковщина Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное и Строивка Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголивка, Новомлынск, Лиман Першый, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Зализнычне, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидивка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Гостре Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времивка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов. В частности это – Зализнычне, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Антоновка, Зеленовка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

ВСУ обстреляли ПВО окупантов и уничтожили три склада боеприпасов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ может готовить провокации на 9 мая.

Также российские террористы в воскресенье, 7 мая, сбросили на село Кизомис Херсонской области 5 управляемых авиабомб.

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