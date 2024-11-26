РФ обстреливает Украину ракетами из бомбардировщиков, которые Киев официально передал Москве – "Схемы"

Российская армия использует стратегические бомбардировщики, которые Украина передала оккупантам в рамках соглашения между правительствами стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный газ.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном во вторник, 26 ноября.

Как говорится в публикации, в настоящее время, по меньшей мере, шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении, данные из международных авиареестров, а также сравнили эту информацию с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ.

Всего "Схемы" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию.

Это Ту-160, которым в РФ присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером 10), "Василий Сенько" (11), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Среди переданных властями Украины самолетов "Схемы" также обнаружили три Ту-95МС : это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" – такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

В частности, на фоне самолета, который в Украине имел бортовой номер 10, а в России получил название "Николай Кузнецов", ранее давал интервью командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш, которому в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование ударом по "Охматдет".

Также журналисты идентифицировали российских пилотов, управляющих бывшими украинскими бомбардировщиками. Среди них — Олег Скитский, управлявший самолетом, который в Украине имел бортовой номер 11, а в РФ называется "Василий Сенько". По данным "Схем", Скитский — военнослужащий 22 авиадивизии, которую украинская разведка считает "ответственной за многочисленные жертвы и разрушения в Украине".

Самолеты, ракеты и оборудование Украина передала России за 275 миллионов долларов для списания газовых долгов, пишут журналисты.

Это были:

11 бомбардировщиков

575 крылатых ракет Х-55

12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом

запасные части для бомбардировщиков

наземное и радиоэлектронное оборудование

"В соответствии с письменным докладом тогдашнего командующего военно-воздушными силами ВСУ Виктора Стрельникова министру обороны Александру Кузьмуку – нужно было 124 железнодорожных вагона, чтобы перевезти все техоборудование в Россию", — пишут журналисты.

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