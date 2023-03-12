РФ обстреливает Украину ракетами, ВСУ уничтожили склад боеприпасов и ЗРК: Генштаб – о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ в сутки уничтожили пункт управления врага, ЗРК и склад с боеприпасами.

Об этом 12 марта говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Российские террористы за сутки нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 4 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Волфин Сумской области; Стрелка, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двухлетней, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василовка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Под его огневое влияние попали, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка в Запорожье; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарино и Очаков – Николаевской.

Ситуация в оккупированных регионах Украины:

В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные гаджеты и бытовую технику российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах.

Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара.

В то же время, российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе. Так, 10 марта, в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава противника участвовать в боевых действиях.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также боеприпасов.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне несут значительные потери на Кременском направлении, из-за чего вынуждены пересаживаться на старые танки.

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