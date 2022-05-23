РФ обстреливают украинские войска с целью недопущения продвижения их в сторону государственной границы — Генштаб

На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются удержать занимаемые рубежи.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Как стало известно, военные преступники РФ обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.
"При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Тернова, успеха не имел", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что Байден написал статью о Зеленском для культового журнала.
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