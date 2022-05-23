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РФ обстреливают украинские войска с целью недопущения продвижения их в сторону государственной границы — Генштаб

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РФ обстреливают украинские войска с целью недопущения продвижения их в сторону государственной границы — Генштаб

Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ

На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются удержать занимаемые рубежи.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как стало известно, военные преступники РФ обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

"При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Тернова, успеха не имел", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Байден написал статью о Зеленском для культового журнала.

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