РФ обстреляла Часов Яр в Донецкой области: есть погибший и раненые (фото)

В результате обстрела один человек погиб, еще двое – ранены.

Сегодня, 23 января, российские оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр (Донецкая область) из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате обстрела один человек погиб, еще двое – ранены.

"Оккупанты повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", — отметил Кириленко.