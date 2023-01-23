РФ обстреляла Часов Яр в Донецкой области: есть погибший и раненые (фото)

В результате обстрела один человек погиб, еще двое – ранены.
Сегодня, 23 января, российские оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр (Донецкая область) из реактивной системы залпового огня.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В результате обстрела один человек погиб, еще двое – ранены.
"Оккупанты повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", — отметил Кириленко.
Ранее сообщалось, что в Сумской области оккупанты обстреляли жилой дом многодетной семьи. На месте трагедии погибла молодая женщина, еще три человека ранены.
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